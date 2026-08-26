Honkarakenteen uusi toimitusjohtaja: ”En ole tyytyväinen tuloskehitykseemme”
Yhtiö tekee yhä tappiota, vaikka tappio pieneni ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Hirsitalorakentaja Honkarakenteen liikevaihto laski vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla 5 prosenttia 15,8 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 16,7 miljoonasta. Samalla tulos ennen veroja painui 2,4 miljoonaa euroa tappiolle mutta parani kuitenkin vertailujakson 2,9 miljoonan tappiosta.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Honkarakenteen uusi toimitusjohtaja: ”En ole tyytyväinen tuloskehitykseemme””