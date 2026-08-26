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Kategoriat Talous Pientalo

Honkarakenteen uusi toimitusjohtaja: ”En ole tyytyväinen tuloskehitykseemme”

Yhtiö tekee yhä tappiota, vaikka tappio pieneni ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. elokuuta 2026, 12:32
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Kuva: Arja Harjunmaa

Hirsitalorakentaja Honkarakenteen liikevaihto laski vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla 5 prosenttia 15,8 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 16,7 miljoonasta. Samalla tulos ennen veroja painui 2,4 miljoonaa euroa tappiolle mutta parani kuitenkin vertailujakson 2,9 miljoonan tappiosta.

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