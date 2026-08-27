Ison opiskelija-asuntokohteen rakennustyöt alkoivat Turussa
Ensimmäisen vaiheen rakennustöiden on suunniteltu valmistuvan alkuvuodesta 2028.
Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) uuden Kylänkulma-nimisen opiskelija-asuntokohteen rakennustyöt on aloitettu. Nyt alkaneessa ensimmäisessä rakennusvaiheessa Itäiseen Ylioppilaskylään Halistentien varrelle nousee kolme uutta asuinkerrostaloa.
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