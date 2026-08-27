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Kategoriat Projektit Asunnot Kiinteistöt Rakentaminen

Ison opiskelija-asuntokohteen rakennustyöt alkoivat Turussa

Ensimmäisen vaiheen rakennustöiden on suunniteltu valmistuvan alkuvuodesta 2028.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. elokuuta 2026, 10:30
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Alustava havainnekuva Kylänkulma-kohteesta. Kuva: Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja / Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik

Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) uuden Kylänkulma-nimisen opiskelija-asuntokohteen rakennustyöt on aloitettu. Nyt alkaneessa ensimmäisessä rakennusvaiheessa Itäiseen Ylioppilaskylään Halistentien varrelle nousee kolme uutta asuinkerrostaloa.

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