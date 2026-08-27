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Kategoriat Projektit Rakentaminen

Lujatalo toteuttaa vajaan 30 miljoonan euron urakan Keski-Pohjanmaalla

Varsinaisten rakennustöiden on tarkoitus alkaa syyskuussa 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. elokuuta 2026, 9:58
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Ei kommentteja artikkeliin Lujatalo toteuttaa vajaan 30 miljoonan euron urakan Keski-Pohjanmaalla
Halkokarin koulu ja päiväkoti. Kuva: Arkkitehdit Kontukoski

Lujatalo on valittu Kokkolaan rakennettavan Halkokarin uuden koulu- ja päiväkotihankkeen toteuttajaksi. Noin 9700 neliömetrin laajuinen uudisrakennus kokoaa saman katon alle varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen luokat 1-9. Hankkeen arvo on noin 28 miljoonaa euroa.

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