Lujatalo toteuttaa vajaan 30 miljoonan euron urakan Keski-Pohjanmaalla
Varsinaisten rakennustöiden on tarkoitus alkaa syyskuussa 2026.
Lujatalo on valittu Kokkolaan rakennettavan Halkokarin uuden koulu- ja päiväkotihankkeen toteuttajaksi. Noin 9700 neliömetrin laajuinen uudisrakennus kokoaa saman katon alle varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen luokat 1-9. Hankkeen arvo on noin 28 miljoonaa euroa.
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