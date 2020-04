Lentokenttähotelli Bonus Inniä korjataan päivän tahdilla – koronavirus ei ole sitä sekoittanut

Jos tahtituotannolle hakee kohdetta mihin se soveltuu parhaiten, sellainen voisi olla hotellin facelift-korjaus. Constissa tahtituotantoa on kehitetty usean vuoden ajan, ja Hotelli Bonus Inn -lentokenttähotellin korjaus tarjosi tilaisuuden näyttää, mihin sillä pystytään.

Hankkeen kilpailutukseen osallistui useita urakoitsijoita, ja valinta tehtiin kahden osapuolen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Tilaaja antoi raamit aikataulun toteutukselle, jonka jälkeen päätös tahtiaikataulusta tapahtui Constin ehdotuksesta urakkaneuvottelujen aikana.

Consti on käyttänyt tahtituotantoa paljon esimerkiksi viihtyvyyskorjauksissaan. Bonus Innissä tehdään pintaremonttia huoneille ja käytäville, sekä lisätään jäähdytys. Kaikki vesikalusteet vaihdetaan, kylpyhuoneet laatoitetaan ja huoneet tasoitetaan sekä maalataan.

Tahtituotannon työalueeksi, tai ruuduksi, on valittu yksi hotellihuone, missä on kaksi alamestaa – huone ja kylpyhuone. Niissä tehtävät työt on jaettu edelleen vakionopeuksisiin työpaketteihin eli vaunuihin, jotka seuraavat toisiaan keskeytyksettä. Se mahdollistaa tasaisen ja ennustettavan virtauksen.

Constin työpäällikkö Juha Haltian mukaan sopiva tahti on kohdekohtainen, mutta mitä pienempiä alueet ovat, sen parempi tahtituotannon kannalta.

”Päivän tahti on pintakorjauksiin keskittyvässä facelift-kohteessa hyvä, koska esimerkiksi viikon tahti alkaisi jo lähestyä tavallista paikka-aikataulua, ja olisi selvästi hankalampi ohjata tahdissa”, hän pohtii.

Kohde on jaettu lohkoihin

Toteutustavaksi valikoitui avoin yhteistoiminnallinen urakkamalli tavoitebudjetilla kannusteineen. Avoin urakkamalli ja tahtiaika toimivat Constin aluejohtaja Pirkka Lähteisen mukaan paremmin, jos osapuolilla on yhteistä historiaa taustalla, kuten Constilla ja Pandoxilla. Samalla pystytään toimimaan asiakkaan parhaaksi ja kehittämään palveluita myös mahdollisia seuraavia hankkeita silmällä pitäen.

Alusta asti oli selvää, että hotellioperaattorin toiminnan on jatkuttava remontista huolimatta, mikä johti tekemään korjauksen lohkoittain niin, että käytöstä on poissa kerrallaan mahdollisimman vähän huoneita. Hotellin 6 kerrosta remontoidaan ylhäältä alas siten, että jokainen kerros on jaettu kahteen lohkoon, eli lohkoja on yhteensä 12.

”Remontoimme korkeintaan neljää lohkoa kerralla, koska hotellin käytössä pitää olla koko ajan yli sata hotellin 212 huoneesta. Jokaisessa huoneessa on 13 työpakettia, ja yhden huoneen läpimeno on 13 työpäivää. Käytäväalueet korjataan rinnalla perinteisellä aikataulutuksella. Koko urakan pituus on puolisen vuotta”, kohteen vastaava työnjohtaja Mikko Hell Constilta kertoo

Tutut työntekijät auttavat pysymään tahdissa

Työmaalla on melko paljon omia työntekijöitä, mikä on Juha Haltian mielestä selvä etu tahtituotannossa. Hän arvioi, että omien miesten käyttö parantaa ohjattavuutta, kun voidaan ohjata työtä eikä sopimusta. Esimerkiksi talotekniikka on hankittu tilaajan toimesta sivu-urakkana, mutta senkin toteuttaa Consti Talotekniikka, joka on ollut Constin virtautushankkeissa alusta asti mukana.

”Yhteistyö Constin eri toimialojen välillä on hioutunut vuosien varrella, mikä on eduksi tahtituotantohankkeissa”, Pirkka Lähteinen toteaa.

Myös monien aliurakoitsijoiden kanssa on kertynyt kokemusta tahtituotannosta. Tuotantotapa on käyty läpi neuvotteluvaiheessa ja annettu lupaus, että mestaa on koko ajan tietylle resurssille. Kullakin on selkeät työpaketit, kuten maalaus, laatoitus, alakatot ja purku yhdessä logistiikan kanssa.

Constin omat miehet on jaettu työporukoihin; esimerkiksi yksi työpari tekee väliseiniä ja kipsiotsia, toinen pari vessavarustelua, kolmas laminaattilattiaa ja listoitusta.

”Tiimeillä on joka päivä selkeät ja toistettavat työt. Omien työntekijöiden kanssa on pieni kannustusjärjestely, ja aliurakoitsijoiden kanssa on sidottu maksuerä mahdollisimman hyvin aikatauluun, sekä vaadittu aikataulun mukainen etenemä. Urakkaneuvotteluissa sovittiin, että aikataulua voi muuttaa nokkamiespalavereissa, eli työntekijät voivat vaikuttaa töiden järjestelyihin”, Juha Haltia kertoo.

Itse kehitetty sovellutus ohjaa tekemistä

Työntekijät saavat mobiilisovelluksen kautta tiedon tulevista töistä, kuittaavat työn aloituksen ja lopetuksen, sekä voivat kutsua apua ongelmatilanteessa. Consti on kehittänyt jo vuosia tätä tahtituotannon ohjaussovellusta MestaMaster -startupin kanssa. Bonus Innissä se on aiempaa laajemmin käytössä.

Työnjohto saa ohjelman avulla ajantasaisen kuvan työmaan tilanteesta. Grafiikasta voi esimerkiksi havaita, että ensimmäisessä lohkossa harjoiteltiin ja ratkottiin ongelmia, mutta toisessa lohkossa saavutettiin tavoiteltu tuotantotahti. Sisäänajovaihe oli toisaalta huomioitu aikataulussa siten, että ensimmäiselle lohkolle oli varattu enemmän aikaa.

Mikko Hell korostaa, että vaikka Bonus Innin työmaata johdetaan pitkälti aikatauluohjelman kautta, työnjohdon on oltava aktiivisesti työmaalla.

”On todella tärkeää varmistaa, että työt tehdään oikeassa järjestyksessä, eikä niin, että tehdään tämän päivän hommien sijasta huomisen päivän hommat. Olemme rakentaneet myös puskuria – eli jos ei kaikkia hommia saa tehtyä, se ei ole niin kriittistä.”

”Vielä ei ole tullut korona-pandemian aiheuttamia viivästyksiä. Lähinnä hygieniaa, käsienpesua ja tiedotusta on parannettu”, hän kertoi vähän maaliskuun puolivälin jälkeen.

Joka päivälle selvät työt

Työmaalla on kaikille selvää, että jos yksi työpaketti jää jälkeen, muutkin jäävät jälkeen, mikä luo ryhmäpainetta. Sitä ilmentää esimerkiksi Constin työntekijän Jere Kantele kommentti.

”Porukat kettuilee, jos olet hidas, mutta toisaalta se pitää hyvää virettä päällä”, hän toteaa naurahtaen.

”Työmaalla on onneksi hyvä ilmapiiri. Tahtituotanto on alkuun vähän hankalaa, mutta kun kaikki löytävät oman paikkansa ja rytmin, se on kuin olisi tehtaalla töissä. Ei tarvitse aamulla miettiä, mitä teet, kun kaikilla on selkeät ohjeet.”

Kantele sanoo tahtituotannon vaikuttavan myös laatuun. Hän tekee joka päivä kahteen huoneeseen uuden lattian ja listoittaa sen.

”Kun asennuksissa on kymmeniä toistoja alla, ei tarvitse enää miettiä, missä järjestyksessä listat asentaa. Virheet ovat karsiutuneet.”

Myös Pitomaalauksen maalari Arto Korpi pitää aikatauluohjelmaa hyvänä, mutta jos jää jalkoihin, sen käyttö voi olla stressaavaa. Niin kävi maalauksessa alkuun, mutta viive saatiin kiinni resursseja lisäämällä.

”Ohjelma tuo kaikkien näkyville sen, minkä kyllä itse tiedät. Toisaalta on hyvä, kun ongelmiin tartutaan ja niistä pystytään keskustelemaan yhdessä,” hän toteaa.

Tilaaja seuraa sovelluksesta etenemistä

Pandoxin kiinteistöpäällikkö Per Friman kertoo, että tahtituotanto on toiminut kohteessa hyvin. Huoneet ehditään siivoamaan paremmin, koska iso määrä huoneita saadaan etuajassa valmiiksi, kun samalla kertaa luovutetaan vain puoli kerrosta.

Friman seuraa itsekin työmaan etenemistä aikatauluohjelmalla, sekä mobiili- että pc-versioiden kautta.

”Tämä on pilottikohde, mutta kun ohjelman käyttöä opitaan ja mobiiliversion nopeus kehittyy, se on loistava työkalu jatkossa.”

Korona-pandemia ei ole hidastanut toistaiseksi työmaan tahtia. Friman on tyytyväinen siihen, että aliurakoitsijat ovat päättäneet rajojen sulkeuduttua jäädä Suomeen, mutta on huolissaan siitä, kuinka pitkään he pystyvät täällä käymään töissä. Myös tavaroiden saatavuuteen liittyy epävarmuutta

FAKTAT:

Hankkeen nimi: Hotelli Bonus Inn facelift ja jäähdytyksen lisäys

Tilaaja: Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 5

Rakennuttaja: Premico Consulting Oy

Pääurakoitsija: Consti Korjausrakentaminen Oy

Keskeiset suunnittelijat:

Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy

Rakennesuunnittelu.: Konstru Oy

Sisustussuunnittelu: Sias (norjalainen yhtiö)

LVIS-suunnittelu: Granlund Oy

Aikataulu: 11/2019 – 6/2020

Laajuus: 212 huonetta ja käytävät, 5700m2

Budjetti: 2,7 M€ (+ talotekniikka, yht. n. 5 M€)